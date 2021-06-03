РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 3 июн. В городском округе Котельники начала функционировать рабочая группа по мониторингу несанкционированных водоспусков, в ходе рейда выявили факт незаконного сброса воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Котельниках прошла выездная проверка с участием сотрудников профильного управления благоустройства и представителей общественности. Участники рабочей группы посетили СНТ «Восход», а также проверили нестационарный торговый объект у дома №9 в микрорайоне Южный. Ранее с этого адреса поступали жалобы от жителей. В частности, собственники палатки осуществляли незаконный слив на грунт, будучи не подключенными к центральной канализации.

По итогам встречи был выявлен факт незаконного водоспуска. Помимо этого торговый павильон содержит территорию в ненадлежащем состоянии. В отношении нарушителей будет выписан штраф сотрудниками Госадмтехнадзора Московской области.