РИАМО - 3 июн. Проект планировки территории микрорайонов 15Б-16Б района Богородское на северо-востоке Москвы стал победителем престижной ежегодной Международной премии UDAD (Urban Design & Architecture Design Awards) в номинации «Концепция городского планирования». Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Проект по реновации в столичном районе Богородское получил престижную международную премию UDAD Award – такая высокая оценка со стороны профессионального сообщества говорит о том, что принципы, заложенные в московской программе реновации жилья, в полной мере отвечают мировым стандартам устойчивого развития и формирования комфортной среды», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

Площадь проектируемой территории составляет 41,62 га. Предложенная ландшафтно-планировочная структура сформирована с учетом исторического каркаса деревни, располагавшейся на этой территории ранее, а также зон видимости Храма Преображения Господня в Богородском.

Заммэра добавил, что жилая среда в микрорайонах 15Б-16Б будет устроена по квартальному принципу, чтобы внутридворовые и общественные пространства были разделены. В микрорайонах появятся жилые группы с «дворами без машин», будут построены новые социальные объекты: современный детский сад, школа и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

«Я очень рад, что столица России смогла заявить о себе на одном из самых престижных международных конкурсов, а наши коллеги – встать в один ряд со всемирно признанными архитекторами. Эта победа еще раз показала, что мы движемся в правильном направлении», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Разработкой проекта планировки территории микрорайонов по поручению Москомархитектуры занималось ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы». Директор организации Дина Саттарова подчеркнула, что специалисты института предложили проектное решение, которое позволит создать в кварталах реновации современную, насыщенную, комфортную и при этом сбалансированную городскую среду.

Также было уделено особое внимание озеленению и созданию комфортных пешеходных дорожек. Предлагается сформировать сеть веломаршрутов, которые пройдут по 1-й Мясниковской и Миллионной улицам, с выходом на Краснобогатырскую улицу, а также по Кузнецовской, 3-й Гражданской, Игральной и новой проектируемой улице.

Также общественный транспорт станет доступнее. Для этого сделают новые остановки и маршруты, а также проведут реконструкцию трамвайных путей.