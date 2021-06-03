РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 июн. В Домодедове задержали ранее судимого 33-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании и ограблении 40-летней женщины, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, 12 мая 2021 года днем в лесном массиве вблизи Каширского шоссе в Домодедове, подозреваемый напал на женщину, нанес ей не менее 3 ударов кулаком в область головы и туловища, после чего совершил преступления против ее половой свободы. Также мужчина потребовал отдать ему золотые украшения и мобильный телефон, после чего скрылся с похищенным имуществом.

В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был задержан и доставлен следователю.

Установлено, что ранее подозреваемый был объявлен в региональный розыск за совершение аналогичных преступлений в Ярославской и Вологодской областях. В связи с этим следствие обращается ко всем, кто мог стать жертвой подобного преступления или обладает любыми другими значимыми для следствия сведениями, с просьбой сообщить всю информацию в дежурную часть отдела полиции города Домодедово по телефону: 8(496)793-14-02.

В настоящее время проведены допросы, назначены судебно-медицинские и психолого-психиатрическая экспертизы, осуществляется проверка подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям на территории Домодедова и Москвы.

В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.