РИАМО - 3 июн. Министерство юстиции России дорабатывает законопроект о превышении водителями допустимой средней скорости на протяженных участках трассы. Скорость будут измерять и рассчитывать две камеры на въезде и на выезде, сообщает Autonews.

Сейчас в России уже существуют участки дорог, где специальные камеры определяют среднюю скорость на участке движения. Аварийность там снижена до 50%, когда обычные камеры снижают ее только на 15-20%. Однако на законодательном уровне такие штрафы пока неправомерны и их можно оспорить в суде.

«Учитывая, что суды сейчас такие постановления отменяют, можно сделать вывод, что выписывают их без законного на то основания. Сейчас есть требования о том, что место совершения правонарушения обязательно должно быть указано и отметка о том, что это произошло где-то в радиусе 20 км суды не устраивает», — сказал юрист Дмитрий Дугин.

Сумма штрафа рассчитывается так же, как и при единичном превышении – в зависимости от разницы в километрах, по сравнению с допустимой скоростью.

Также существует риск возникновения двойных штрафов за моментальное превышение и за среднее превышение на участке, если камеры будут настроены на выполнение обеих функций.

Эксперты отмечают слабое место будущего новвоведения – любая остановка на заправке или у магазина нивелирует превышение скорости и штраф не придет. Однако эксперты считают, что лихачи не будут этим пользоваться, потому что превышают скорость не для того, чтобы останавливаться.

В Московской области сейчас около 170 участков контроля средней скорости. В основном это скоростные магистрали, но рекомендуется применять данный метод фиксации нарушений и на участках 20-30 км.

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