РИАМО - 3 июн. За сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 728 пациентов, с начала пандемии в регионе выздоровели после инфекции 224 650 человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

За сутки в регионе выявили 770 новых случаев заражения, 9 человек с коронавирусом скончались.

С начала пандемии в области выявили 273 483 случая заражения, умерли 6 180 пациентов с Covid-19.

Жителям Подмосковья советуют при появлении любых симптомов ОРВИ вызывать врача на дом.

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