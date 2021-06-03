РИАМО - 3 июн. За последние сутки в Подмосковье выявили 770 новых случаев заражения Covid-19, с начала пандемии в области выявили 273 483 случая инфицирования. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье продолжается вакцинация жителей от инфекции. Ее планируют завершить к сентябрю.

Сделать прививки можно в мобильных пунктах и городских поликлиниках. Вакцинация – бесплатная и добровольная.

В Московской области действует масочный режим. Средства индивидуальной защиты нужно надевать во всех общественных местах.

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