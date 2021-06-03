РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 июн. Семеро сотрудников лечебных учреждений подмосковного Красногорска получили сертификаты на соципотеку, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Торжественное вручение состоялось в доме правительства Московской области 2 июня.

На территории РФ программа льготной ипотеки для врачей, учителей, воспитателей, тренеров, молодых ученых и уникальных специалистов есть только в Подмосковье. Она стартовала в 2016 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Суть программы - 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса выделяют из областного бюджета. Далее в течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга, а сами участники погашают только проценты по ипотечному кредиту. Квартиру можно приобрести как на первичном, так и на вторичном рынке.

Основные требования для вступления в программу «Социальная ипотека»: российское гражданство, наличие трудового договора в Московской области на срок не менее 10 лет, отсутствие жилья в собственности на территории региона.

В Красногорске жилищную субсидию получили: врач-анестезиолог-реаниматолог Московской областной станции скорой помощи Вячеслав Квернадзе, фельдшеры Красногорской подстанции скорой помощи Роман Корогод и Юлия Храмушина, фельдшеры областной станции скорой помощи Алевтина Кузнецова и Виктор Немков, врач-терапевт участковый Красногорской горбольницы №1 Любовь Шемет, врач-анестезиолог-реаниматолог этого же лечебного учреждения Наталья Стасьо.

В марте сертификаты были выданы еще трем красногорским медицинским работникам.

Всего в 2021 году выдадут 361 сертификат: 160 - врачам, 110 - педагогам, 85 - молодым ученым и уникальным специалистам, а также 6 тренерам.