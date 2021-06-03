РИАМО - 3 июн. Следователи устанавливают обстоятельства смерти ребенка 2019 года рождения, чье тело было обнаружено около жилого дома на улице Маршала Захарова в Москве, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Тело малыша было найдено в четверг. На теле обнаружены травмы, характерные для падения с высоты.

Известно, что в квартире находилась мать ребенка, которая, со слов соседей, периодически злоупотребляла алкоголем. В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия.

Проводится осмотр квартиры, устанавливается полная картина произошедшего.

Столичная прокуратура по данному факту также назначила проверку.

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