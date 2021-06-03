РИАМО – 3 июн. Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с Фондом продовольствия «Русь» поздравили многодетные и малоимущие семьи с Днем защиты детей и вручили праздничные продуктовые наборы и другие подарки. Общий вес продовольственной помощи детям по всей России составил более 14,3 т, сообщает пресс-служба торговой сети.

Сеть подготовила 1500 праздничных наборов, куда вошли масло, крупы, чай, консервы, печенье, сладости, орехи и сухофрукты, общим весом более 5,8 т. Волонтёры фонда «Русь» адресно доставили по 300 таких наборов подопечным семьям в Санкт-Петербурге, Казани, Петрозаводске, Вологде и Кемерово.

В Ростовской области поддержку сети получили ребята, находящиеся сейчас на лечении в больницах. Соки, яблоки и бананы общим весом более 180 кг волонтёры отправили для 185 маленьких пациентов.