РИАМО – 3 июн. «Газпром нефть» и компания DL E&C Co., Ltd (Южная Корея) заключили соглашение о реализации проекта строительства секции гидрокрекинга будущего комплекса глубокой переработки нефти на Московском НПЗ. Документ подписали на Петербургском международном экономическом форуме - об этом сообщает пресс-служба МНПЗ.

Специалисты корейской компании проведут проектирование и поставку оборудования, в первую очередь, российских производителей.

Современные технологии обеспечат производство дополнительных объемов бензина и дизельного топлива для рынка Московского региона. Секция гидрокрекинга станет основой будущего комплекса глубокой переработки нефти Московского НПЗ, который будет построен к 2025 году и завершит программу масштабной модернизации предприятия.

Запуск комплекса позволит увеличить глубину переработки нефти почти до 100%, а также отказаться от производства мазута и перейти на практически безотходное производство.

«Московский НПЗ сегодня является одним из самых современных заводов России, и мы продолжаем его технологическое развитие», - отметил заместитель генерального директора «Газпром нефти» по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер.

Старший вице-президент компании DL E&C Co., Ltd Йонг Санг отметил, что в проекте будет учтен международный опыт компании в с учетом строгих требований по охране окружающей среды.