РИАМО – 3 июн. Сотрудники АО «Воскресенские минеральные удобрения» посетили крупнейший крытый тематический парк развлечений в Европе «Остров мечты». Билеты в парк были приобретены для каждого работника предприятия, а также их несовершеннолетних детей в качестве подарка на День химика и 90-летний юбилей завода, сообщает пресс-служба предприятия.

На «Остров мечты» почти 600 сотрудников предприятия и члены их семей отправились организованной группой на 11 автобусах. Еще 300 работников посетили парк в другие дни.

При входе для химиков был подготовлен еще один сюрприз. Гостям вручали купоны, по которым они могли бесплатно получить в парке бутылку воды, сладкую вату и мороженое.

Семейный праздник на «Острове мечты» длился целый день. Сотрудников и их детей ждали более 20 аттракционов, яркие шоу-программы, интерактивные развлечения и девять тематических зон с веселыми аниматорами. На «Острове» химики могли прогуляться по улицам Барселоны, Рима, Лондона, побывать в Беверли-Хиллз, вдоволь покататься на горках и каруселях или развлечься на танцполе. От поездки в парк развлечений у сотрудников «ВМУ» остались незабываемые эмоции и многочисленные фотографии на память.

«Наше предприятие – это одна большая и дружная семья. Именно поэтому руководством завода и компанией «Уралхим» было принято решение подарить сотрудникам и их детям поездку на «Остров мечты», где они смогли азартно, весело и дружно провести время вместе со своими близкими, родными и коллегами по работе», – отмечает генеральный директор АО «Воскресенские минеральные удобрения» Дмитрий Трушков.

Он добавил, что такие мероприятия не только мотивируют сотрудников на новые производственные свершения, но и способствуют единению коллектива и укреплению корпоративного духа.