РИАМО – 3 июн. Сотрудники АО «Воскресенские минеральные удобрения» посетили крупнейший крытый тематический парк развлечений в Европе «Остров мечты». Билеты в парк были приобретены для каждого работника предприятия, а также их несовершеннолетних детей в качестве подарка на День химика и 90-летний юбилей завода, сообщает пресс-служба предприятия.
На «Остров мечты» почти 600 сотрудников предприятия и члены их семей отправились организованной группой на 11 автобусах. Еще 300 работников посетили парк в другие дни.
При входе для химиков был подготовлен еще один сюрприз. Гостям вручали купоны, по которым они могли бесплатно получить в парке бутылку воды, сладкую вату и мороженое.
Семейный праздник на «Острове мечты» длился целый день. Сотрудников и их детей ждали более 20 аттракционов, яркие шоу-программы, интерактивные развлечения и девять тематических зон с веселыми аниматорами. На «Острове» химики могли прогуляться по улицам Барселоны, Рима, Лондона, побывать в Беверли-Хиллз, вдоволь покататься на горках и каруселях или развлечься на танцполе. От поездки в парк развлечений у сотрудников «ВМУ» остались незабываемые эмоции и многочисленные фотографии на память.
Он добавил, что такие мероприятия не только мотивируют сотрудников на новые производственные свершения, но и способствуют единению коллектива и укреплению корпоративного духа.
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