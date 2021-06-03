РИАМО - 3 июн. Ремонт провели в 35 подъездах жилых домов в подмосковном Реутове по губернаторской программе, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

«С начала года по программе губернатора Подмосковья провели ремонт 35 подъездов жилых домов Реутова. Оштукатурили и покрасили стены, привели в порядок оконные блоки, обновили почтовые ящики и освещение», - сказал Каторов.

Он уточнил, что при работе особое внимание строители уделяют благоустройству площадок первых этажей: они меняют напольное покрытие, обновляют входные группы, а если в подъезде живут те, кому необходимы пандусы, устанавливают их в соответствии с национальным президентским проектом «Жилье и городская среда».

Всего до конца года ремонт пройдет в 77 подъездах жилых домов.

Программа «Мой подъезд» была инициирована губернатором Московской области Андреем Воробьевым в 2017 году. Она подразумевает ремонт подъездов жилых домов с помощью финансовых вливаний местного и областного бюджетов, управляющих компаний и собственников жилья. В случае согласия на участие собственники доплачивают не более 5% от полной стоимости ремонта.

В рамках проекта производится замена старых подъездных окон на современные пластиковые, портящие внешний вид подъезда кабели и провода убираются в специальные короба, на этажах устанавливаются энергосберегающие светодиодные лампы. Стены штукатурят и окрашивают в цвета, которые традиционно выбирают сами жильцы. При этом в Реутове было несколько случаев, когда в определенный цвет по желанию собственников квартир были окрашены даже отдельные лестничные площадки.

Силами управляющих компаний в подъездах заменяют почтовые ящики, устанавливают пандусы, козырьки с антивандальными энергосберегающими светильниками, меняют входные и тамбурные двери, дверные доводчики, клапаны мусоропровода и так далее. Виды работ, которые будут выполняться в конкретном подъезде, в обязательном порядке согласуются с жильцами.