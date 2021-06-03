РИАМО - 3 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор АО «Загорский трубный завод» Денис Сафин в рамках ПМЭФ-2021 подписали соглашение о взаимодействии по созданию металлургического комплекса в Сергиевом-Посаде, передает корреспондент РИАМО.

Строительство планируют начать в сентябре 2021 года. Окончание запланировано на IV квартал 2023 года.

На предприятии будет создано около 1 тыс. рабочих мест. Средняя заработная плата составит более 70 тыс. руб.

Комплекс металлургического производства по выпуску бесшовных труб различного назначения построят на земельном участке площадью 123,2 га. Планируемый объем производства: 450 тыс. т. в год.

Товары планируют поставлять таким организациям, как «Газпром», «Роснефть» и иным нефтегазодобывающим компаниям.

Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня. В 2021 году его деловая программа будет посвящена вопросам глобальной и отечественной экономики, социальным вопросам и развитию технологий.