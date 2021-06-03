РИАМО - 3 июн. В 2021 году на музыкальный фестиваль «Нашествие», который пройдет в Серпухове, будут допускать зрителей только при наличии отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус, сообщает Федеральное агентство новостей.

При этом справка должна быть получена не ранее чем за 72 часа до прибытия на фестиваль. А еще на фестиваль будут допускать зрителей, которые сделали прививки от коронавируса.

В этом году масштабный рок-фестиваль пройдет в Серпухове с 30 июля по 1 августа.

На закрытии выступят известные рокеры Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы».

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