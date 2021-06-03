РИАМО - 3 июн. Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу компании «Норд-Фарм» на действия Климовской центральной городской больницы при проведении электронного аукциона на закупку и поставку натрия хлорида, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

При рассмотрении жалобы установлено, что комиссия по осуществлению закупок больницы неправомерно признала соответствующей требованиям документации об аукционе заявку участника закупки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, антимонопольный орган пришел к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок заказчика.

Больнице выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.