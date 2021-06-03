РИАМО - 3 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и учредитель ООО «Гринфилдс Агро» Павел Тимошенко подписали соглашение о сотрудничестве по строительству второй очереди туннельных теплиц для выращивания клубники, малины, ежевики и голубики, передает корреспондент РИАМО.

Пленочные тоннели с системой капельного полива для выращивания свежих ягод в защищенном грунте площадью 150 гектаров построят в Наро-Фоминском городском округе. Первую очередь запустили в 2020 году. Строительство второй очереди на площади 90 га планируется построить в 2022-2024 годах. Также планируется строительство складского комплекса «Гринфилдс Агро» для хранения, фасовки собранного урожая.

«Наши ягоды будут соответствовать стандарту органического производства. Когда мы полностью закончим запуск, у нас будет вырастать 2-2,5 тысячи тонн различных ягод (в год - ред.)», - сказал Тимошенко журналистам в ходе Петербургского международного экономического форума.

В 2024 году планируется создать более 600 рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций - около 1 миллиарда рублей. Средняя заработная плата составит 60 тысяч рублей.

«Московская область субсидирует агропредприятия, и мы рассчитываем на поддержку и субсидии. Нам предоставили возможность оперативного подключения к энергоресурсам, что ускорило темпы строительства. Также в Московской области действует система льготного налогообложения для сельскохозяйственных предприятий», - отметил Тимошенко.

Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня. В 2021 году его деловая программа посвящена вопросам глобальной и отечественной экономики, социальным вопросам и развитию технологий.