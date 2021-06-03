РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. В городском округе Люберцы с начала года 48 приемных родителей прошли психологическое обследование в службе сопровождения замещающих семей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Всего в Московской области насчитывается 77 служб сопровождения замещающих семей.

В Подмосковье для всех приемных родителей и опекунов оказывается бесплатная психологическая помощь высококвалифицированных специалистов. За помощью психологов можно обратиться в любую службу сопровождения. Дополнительно приемные родители Московской области могут пройти психологическое обследование в любой службе сопровождения замещающих семей региона.

В Подмосковье проживает почти 24 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них около 15,5 тыс. детей находятся на воспитании в опекунских и приемных семьях. Кроме этого, 7,6 тыс. детей проживают в семьях усыновителей.