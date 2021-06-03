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Шпаргалки

Штрафы за мяту и одуванчики: кого могут наказать

Действительно ли подмосковных дачников могут привлечь к ответственности за сорняки на участке, корреспондент РИАМО разбиралась вместе с юристами.
© pixabay
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Кого могут оштрафовать за одуванчики

© Фото,Волоколамское ИА

В мае подмосковных дачников напугали сообщения в СМИ о том, что можно попасть под штрафы за мяту и одуванчики, растущие на участке. Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Олег Черкасов рассказал РИАМО, что дачникам не стоит опасаться штрафов из-за мяты, одуванчиков и других распространенных сорняков.

Сферу регулирует действующее постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1482 «О признаках неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению или использования с нарушением законодательства Российской Федерации». Одним из признаков неиспользования земель по нему является зарастание участка на 50 и более процентов сорными растениями. Список их содержится в приложении к документу.

К сорнякам действительно отнесены одуванчики, мята, фиалка полевая, ромашка пахучая, череда волосистая, копытень и многие другие.

Однако речь в постановлении идет о землях сельскохозяйственного назначения, в то время как участки дачников обычно относятся к землям, предназначенным для садоводства и огородничества или для ИЖС (индивидуального жилищного строительства), пояснил Черкасов.

Поэтому никакие санкции огородникам не грозят, а штраф «за мяту и одуванчики» применим только к руководителям сельскохозяйственных кооперативов, крестьянско-фермерских хозяйств и иным юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере сельского хозяйства, добавила Оксана Васильева, к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

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Штрафы для должностных и юридических лиц

© РИАМО,   Александр Манзюк

Оштрафовать юрлиц, руководителей кооперативов и хозяйств могут за неиспользование земель сельскохозяйственного назначения по назначению (или использование с нарушениями), а не за сами сорняки как таковые. Ведь если участки не возделываются должным образом, тормозится развитие сельского хозяйства.

Соответствующая административная ответственность установлена пунктом 2.1 статьи 8.8 КоАП РФ. Для граждан и индивидуальных предпринимателей штраф составит от 0,1 до 0,3 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двух тысяч рублей; для юридических лиц — от 1 до 6 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей.

Следует также отметить, что по части 2.1 статьи 8.8 КоАП РФ к ответственности привлекают должностные лица Россельхознадзора, отметил Олег Черкасов.

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За какие сорняки могут оштрафовать дачников

© Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Абсолютно всем землевладельцам необходимо следить за борщевиком Сосновского — за этот разросшийся сорняк действительно могут привлечь к ответственности. Норма установлена Кодексом Московской области об административных правонарушениях (статья 6.11).

Штраф для граждан за неуничтожение борщевика может составить от 2 тысяч до 5 тысяч рублей. Однако, как уточнила Оксана Васильева, конкретный объем санкций может варьироваться. Санкция выбирается в зависимости от обстоятельств, иногда комиссия может ограничиться простым предупреждением.
Ответственность для должностных и юридических лиц по этой статье куда серьезнее: первые могут получить штраф размером от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; вторые — от 150 тысяч до 1 миллиона рублей.

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