Штрафы за мяту и одуванчики: кого могут наказать

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В мае подмосковных дачников напугали сообщения в СМИ о том, что можно попасть под штрафы за мяту и одуванчики, растущие на участке. Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Олег Черкасов рассказал РИАМО, что дачникам не стоит опасаться штрафов из-за мяты, одуванчиков и других распространенных сорняков.

Сферу регулирует действующее постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1482 «О признаках неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению или использования с нарушением законодательства Российской Федерации». Одним из признаков неиспользования земель по нему является зарастание участка на 50 и более процентов сорными растениями. Список их содержится в приложении к документу.

К сорнякам действительно отнесены одуванчики, мята, фиалка полевая, ромашка пахучая, череда волосистая, копытень и многие другие.

Однако речь в постановлении идет о землях сельскохозяйственного назначения, в то время как участки дачников обычно относятся к землям, предназначенным для садоводства и огородничества или для ИЖС (индивидуального жилищного строительства), пояснил Черкасов.

Поэтому никакие санкции огородникам не грозят, а штраф «за мяту и одуванчики» применим только к руководителям сельскохозяйственных кооперативов, крестьянско-фермерских хозяйств и иным юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере сельского хозяйства, добавила Оксана Васильева, к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

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