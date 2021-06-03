РИАМО - 3 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент группы компаний «Рус Биофарм» Сатия Карм Пуния подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству II очереди производства препарата для лечения онкологических заболеваний. Проект стоимостью около 3 млрд рублей будут строить в особой экономической зоне «Дубна», передает корреспондент РИАМО.

За год компания планирует производить 350 т препаратов для лечения онкологических и других сложных социально-значимых заболеваний.

Предполагаемый объем инвестиций - 3 млрд рублей. На производстве планируют создать 240 рабочих мест.

Начало строительства ООО «ПСК Фарма» запланировано на 2021 год. Завершить строительство планируют в I квартале 2023 года. Товары планируют поставлять в регионы России и за рубеж.

Планируемые меры поддержки - возмещение части прямых понесенных затрат, налоговые льготы, предоставление земельного участка в аренду без торгов, подключение к инженерным сетям.

Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня. В 2021 году его деловая программа будет посвящена вопросам глобальной и отечественной экономики, социальным вопросам и развитию технологий.

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