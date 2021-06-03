РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. В городском округе Люберцы с начала года отремонтировали 19 подъездов в многоквартирных жилых домах, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Ремонт подъездов в МКД ведется согласно утвержденному плану. На данный момент работы завершены в 19 подъездах. В них покрасили стены, заменили электропроводку, повесили новые почтовые ящики. Еще 75 подъездов находятся в работе», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева в городском округе Люберцы в 2021 году приведут в порядок не менее 230 подъездов. Ознакомиться с перечнем адресов, где проводится ремонт, можно на сайте: люберцы.рф в разделе ЖКХ.