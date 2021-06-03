РИАМО - 3 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и вице-президент ООО «Мэйл.Ру» Элина Исагулова подписали в рамках ПМЭФ-2021 соглашение о сотрудничестве, в рамках которого прорабатывается проект строительства в регионе IT-кластера, передает корреспондент РИАМО.

В рамках соглашения прорабатывается план создания дата-центров, которые позволят обеспечивать вычислительные мощности для развития технологических решений и облачной инфраструктуры интернет-холдинга.

«Чтобы цифровизация продвигалась, делала нашу жизнь комфортнее, проще и безопаснее, нужна инфраструктура для работы с большими данными. Центры обработки данных – это то, что делает экономику умнее. Там, где они появляются, быстрее растут наукоемкие отрасли, IT-сектор, ускоряются цифровые сервисы, повышается качество жизни», — сказал Воробьев.

Он добавил, что Подмосковье готово стать площадкой для такого проекта.

«У нас для этого есть все: специалисты, инфраструктура, отличный инвестиционный климат, а также промышленные потребители цифровых технологий. Вместе с нашими партнерами мы приступим к проработке этой идеи», — подчеркнул губернатор.

Подмосковье стало приоритетным направлением, где прорабатывается строительство дата-центров.

Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня. В 2021 году его деловая программа посвящена вопросам глобальной и отечественной экономики, социальным вопросам и развитию технологий.