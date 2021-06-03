РИАМО - 3 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Брянской области Александр Богомаз, президент ООО «АПХ «Мираторг» Виктор Линник и руководитель дирекции развития агро- и биотехнологий компании «Иннопрактика» Владимир Авдеенко в рамках ПМЭФ-2021 подписали меморандум о сотрудничестве в области агрогенетики и биотехнологий, передает корреспондент РИАМО.

Целью меморандума является создание условий для реализации проектов в области агробиотехнологий и генетики. Это позволит значительно увеличить эффективность отечественного животноводства.

В рамках проекта в 2021 году будет сделано более 500 апробаций биологических средств защиты растений, кормовых добавок для животных и биоконсервантов для заготовки кормов на площадках по всей России.

Стороны также намерены совместно развивать систему аграрного образования, ориентированную на быструю адаптацию к требованиям научно-технического прогресса и развитие высокотехнологичного производства продукции АПК в России.

В 2019 году при поддержке Московской области в городе Домодедово была создана крупнейшая в России лаборатория молекулярно-генетической экспертизы и научно-исследовательской деятельности в области геномной селекции.

Часть создаваемых инновационных препаратов будет применяться на производственных площадках «Мираторга» в Брянской области.

Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня. В 2021 году его деловая программа будет посвящена вопросам глобальной и отечественной экономики, социальным вопросам и развитию технологий.