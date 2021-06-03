РИАМО - 3 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент компании «Мираторг» Виктор Линник в рамках ПМЭФ-2021 подписали соглашение о взаимодействии при реализации проекта по строительстве третьей очереди оптово-распределительного центра в городском округе Домодедово. Проект планируют начать реализовывать в III квартале 2021 года, передает корреспондент РИАМО.

ОПЦ площадью 54 тыс. кв. м. создается для хранения, первичной переработки, упаковки сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Грузопоток составит 1,5 тыс. т. в сутки. Будет создано около 400 рабочих мест.

Среди мер поддержки от властей - возмещение части прямых понесенных затрат, налоговые льготы, предоставление земельного участка в аренду без торгов, льготное кредитование.

Реализовать проект планируют в III квартале 2021- III квартале 2026 года.

Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня. В 2021 году его деловая программа будет посвящена вопросам глобальной и отечественной экономики, социальным вопросам и развитию технологий.