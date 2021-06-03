РИАМО - 3 июн. За последние сутки в столице выздоровели 2682 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщает московский оперштаб.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 070 107.

Также за сутки в мегаполисе выявили 2 876 новых случаев заражения коронавирусом. В больницы Москвы отправлены 1 197 человек.

За 24 часа в Москве скончались 57 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на Covid-19.

В мегаполисе продолжается прививочная кампания. Сделать прививки от коронавируса можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>