РИАМО - 3 июн. За последние сутки в столице выявили 2876 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии выявили 1 189 357 случаев инфицирования, сообщает московский оперштаб.

В мегаполисе продолжается массовая вакцинация от инфекции. Сделать прививку можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах. Вакцинация добровольная и бесплатная.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что говорить о снятии Covid-ограничений в стране можно будет только после выработки иммунитета к инфекции у 60% россиян.

За последние сутки в России выявлено 8 933 новых случая коронавируса в 85 регионах, умерли 393 человека с коронавирусом, вылечились от инфекции 9 383 человека.

С начала пандемии в стране выявили 5 099 182 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 122 660 летальных исходов, выздоровели 4 711 982 человека.

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