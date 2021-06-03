РИАМО - 3 июн. «Газпром нефть», ВТБ и «Аэрофлот» в рамках Петербургского международного экономического форума заключили меморандум о сотрудничестве для развития цифровых инструментов моментальных финансовых расчетов между партнерами, сообщает пресс-служба «Газпром нефти».

Компании договорились объединить усилия по развитию системы моментальных расчетов за авиатопливо. Партнеры планируют внедрять инновационные решения на основе технологии блокчейн, чтобы сократить время оплаты заправки. Расчеты будут осуществляться в режиме реального времени, технология блокчейн обеспечит безопасность транзакций.

Напомним, блокчейн-платформ для заправки самолетов Smart Fuel «Газпром нефти» уже используется в российских аэропортах. Недавно компания заявила о ее успешном успешном тестировании и регистрации в реестре российского программного обеспечения Минцифры РФ.

«Газпром нефть» первой в мире успешно применила собственную блокчейн-платформу для организации заправок воздушных судов. Уверен, что в партнерстве с ведущим банком и главным авиаперевозчиком нашей страны мы продолжим активное развитие и масштабирование этого сервиса, а также будем изучать возможности создания новых специализированных цифровых инструментов для авиаотрасли», — отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин добавил, что развитие цифровой среды становится импульсом для трансформации традиционных банковских моделей, а цифровизация стала неотъемлемой частью современной экономики всего мира. Фокусируясь на этом, банк ВТБ сделал ставку на внедрение инновационных продуктов. Яркий пример – создание платежного модуля для проведения расчетов на базе блокчейн.

«Эффективная схема взаиморасчетов решает сразу несколько задач, позволяя нашим партнерам – «Газпром нефти» и «Аэрофлоту» – сэкономить время и денежные средства. Внедрение этого решения в линейку транзакционных продуктов нашего банка – еще один шаг к цифровизации процессов и совершенствованию клиентского опыта», — подчеркнул Костин.

Генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов отметил, что группа компаний последовательно внедряет самые современные методы управления операционной деятельностью, бизнес-процессами, взаиморасчетами. Участие в разработке новых цифровых продуктов - инвестиция в эффективность и надежность.