РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 3 июн. В подмосковных Котельниках с начала 2021 года управляющие компании выполнили 1 263 заявки от жителей, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

«С начала 2021 года управляющие организации Подмосковья решили более 103 тыс. жилищно-коммунальных проблем жителей, о которых те сообщили в Центр управления регионом.Этот показатель выше, чем в первые пять месяцев прошлого года», – сказала руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.

В тематический топ-5 решенных управляющими организациями вопросов вошли: уборка подъездов (более 13,5 тыс. обращений); ремонт подъездных дверей, установка на них пружин и доводчиков (более 8 тыс.); освещение подъездов и входных групп (более 6,7 тыс.); устранение неисправностей лифтового оборудования (более 6,6 тыс.); окраска и штукатурка стен и потолков в подъездах (более 4,9 тыс.).

«Все категории из проблемного топа находятся на особом контроле Госжилинспекции. Сообщения жителей мы ежедневно детально анализируем совместно с представителями органов местного самоуправления. Особенно внимательно относимся к сигналам о неисправностях лифтов. Ведь ненормативное состояние этой сложной техники грозит возникновением аварий и чрезвычайных ситуаций», – пояснила Федина.

С начала 2021 года в Котельниках выполнили 1 263 заявки. В городском округе Дзержинский за аналогичный период выполнили 607 заявок от жителей.