РИАМО - 3 июн. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский примет участие в подписании 13 соглашений по агропромышленному комплексу на Петербургском международном экономическом форуме 2021 года, сообщает пресс-служба подмосковного Минсельхозпрода.

«В рамках ПМЭФ-2021 по направлению АПК планируется к подписанию 13 соглашений о взаимодействии при реализации инвестиционных проектов на общую сумму инвестиций 50,3 млрд рублей. 10 проектов находятся в стадии реализации с инвестициями в 37,6 млрд рублей и созданием более 13 тыс. новых рабочих мест, 2 из которых начнут деятельность уже в текущем году», - сказал Сергей Воскресенский.

Часть соглашений подпишет губернатор Московской области Андрей Воробьев. Например, это касается соглашения о реализации инвестиционных проектов по направлению промышленного ягодного производства в Подмосковье.

Воскресенский пояснил, что планируется подписать два соглашения с компаниями «Ягодная Поляна» и «Гринфилдс Агро». Тоннельные тепличные комплексы хотя построить в Воскресенске и Наро-Фоминском городском округе. Министр примет участие в многочисленных встречах, круглых столах и других мероприятиях деловой программы ПМЭФ-2021.

Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня. В 2021 году его деловая программа будет посвящена вопросам глобальной и отечественной экономики, социальным вопросам и развитию технологий.