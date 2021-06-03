РИАМО - 3 июн. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский примет участие в подписании 13 соглашений по агропромышленному комплексу на Петербургском международном экономическом форуме 2021 года, сообщает пресс-служба подмосковного Минсельхозпрода.
Часть соглашений подпишет губернатор Московской области Андрей Воробьев. Например, это касается соглашения о реализации инвестиционных проектов по направлению промышленного ягодного производства в Подмосковье.
Воскресенский пояснил, что планируется подписать два соглашения с компаниями «Ягодная Поляна» и «Гринфилдс Агро». Тоннельные тепличные комплексы хотя построить в Воскресенске и Наро-Фоминском городском округе. Министр примет участие в многочисленных встречах, круглых столах и других мероприятиях деловой программы ПМЭФ-2021.
Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня. В 2021 году его деловая программа будет посвящена вопросам глобальной и отечественной экономики, социальным вопросам и развитию технологий.
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