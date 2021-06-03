РИАМО - 3 июн. Для того, чтобы выбрать вкусную черешню, нужно приобретать ягоды только в тех местах, где проводится регулярный контроль качества, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Почти на всех крупных рынках функционирует лаборатория, занимающаяся таким контролем. При выборе ягоды покупатель может спросить у продавца о месте и условиях произрастания черешни, а также потребовать документы на продукт. Приобретать ягоды на стихийных рынках или «с рук» не стоит.

При выборе ягоды надо обратить внимание на кожицу. У хорошей черешни кожица чистая, гладкая, с глянцевым блеском, без вмятин и трещин. Матовая поверхность, отсутствие отблеска говорит о том, что ягода сорвана давно.

Мякоть качественной ягоды плотная, упругая. Если черешня на ощупь мягкая, скорее всего, она перезрела или начала портиться.

Кроме того, покупатель должен обратить внимание на подножку. Если ее нет, то в месте ее прикрепления к ягоде образуются входные ворота для попадания грязи и микробов. Плодоножка свежей ягоды эластичная, зеленого цвета. Сухая, потемневшая плодоножка бывает у долго хранившихся ягод, что, скорее всего, негативно скажется на их вкусе.

После того, как черешня куплена, ее нужно хорошо промыть. Во время мытья с ягод смываются не только видимые загрязнения, но и ядохимикаты, оставшиеся от опрыскивания деревьев.

Промывать ягоду нужно только холодной водой, нет смысла ошпаривать ягоды кипятком или использовать мыло. После мытья нужно тщательно просушить черешню.

После покупки, если ягоды не съедаются сразу, то их нужно поставить в холодильник. Хранить черешню лучше в бумажном пакете или любой пластиковой емкости. Ягоды, приготовленные для хранения, не нужно мыть и отделять от черешков, так как это уменьшит срок хранения. В холодильнике черешня сохраняет свежесть до десяти дней.