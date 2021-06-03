РИАМО - 3 июн. За три месяца в офисах МФЦ Подмосковья 6,3 тыс. человек смогли оформить права собственности и постановки на кадастровый учет недвижимости, расположенной в других российских субъектах, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Эта услуга стала доступна в 30 офисах МФЦ в феврале текущего года.

«За 3 месяца за услугой обратились 6,3 тысячи человек, а количество многофункциональных центров, предоставляющих услугу, увеличилось до 32 – теперь оформить права на иногороднюю недвижимость можно в МФЦ Истры и Химок. Получить услугу может житель любого региона вне зависимости от места прописки», – сказал министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Раньше эта услуга была доступна только в офисах Кадастровой палаты Московской области или в МФЦ того региона, где находится регистрируемый объект.

Для того, чтобы получить услугу, нужно воспользоваться сервисом предзаписи на региональном портале. В сервисе нужно выбрать МФЦ, записаться на получение услуги «Регистрация прав и кадастровый учет недвижимости за пределами Московской области», выбрать удобные дату и время для посещения и подтвердить прием. Услуга доступна для физических и юридических лиц.

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