РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. В Подольске водитель сбил несовершеннолетнего велосипедиста, мальчика доставили в больницу, сообщила «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

ДТП произошло 2 июня в 20:35 в деревне Лемешово между улиц Светлая и Луговая.

«Я услышала звук аварии из дома, так как проживаю рядом с местом ДТП. Где-то в 20:38 я позвонила на номер 112, скорая приехала к 20:50. Скорость у автомашины была большая, более 100 км/ч. Мальчик ехал по обочине по направлению к кладбищу, парень на Subaru также. После ДТП парень выбежал из машины и начал громко кричать и хвататься за голову. Подошли первые очевидцы, которые гуляли с собакой, но не видели само ДТП, так как гуляли дальше, и оно произошло за их спиной. Затем начали останавливаться и другие машины. Я все это время звонила в скорую и бежала на место ДТП», - сказала свидетель.

Она добавила, что у пострадавшего открытая черепно-мозговая травма, потерял много крови. Парень за рулем иномарки был трезвый.

По ее словам, мальчику на вид было 10-13 лет. Парню за рулем - 22-24 года. Мальчик был один, при нем не было телефона и документов, чтобы связаться с родителями. Родственников разыскивали через соцсети.

По словам сотрудника ГИБДД, личность ребенка установлена. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего.