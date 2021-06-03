РИАМО - 3 июн. За два месяца центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в Люберцах принял 830 пациентов, новый центр также помог уменьшить сроки обследования при подозрении на злокачественное новообразование до 8-10 дней, сообщил РИАМО заместитель министра здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

«С открытием ЦАОП мы пополнили штат наших врачей и привлекли специалистов по тем профилям, которых раньше не было в нашей больнице. Например, онкоурология или торакальная онкохирургия. За два месяца в наш новый ЦАОП обратилось более 830 пациентов, большинство из которых — жители Люберец», - сказал Сапанюк.

Он добавил, что в люберецкий ЦАОП может обратиться житель любого городского округа Московской области. Кроме того, новый центр помог уменьшить сроки обследования при подозрении на злокачественное новообразование до 8-10 дней при нормативе в 15 дней.

«Это (сокращение сроков обследования – ред.) имеет большое значение для пациентов», - отметил в свою очередь заведующий центром онкологической помощи Люберецкой областной больницы Михаил Янкин.

Работа центра направлена на раннее выявление онкологических заболеваний, проведение необходимых для установления диагноза исследований, которые помогают точно определить распространенность и стадию онкологии. После проведения всех обследований и постановки диагноза каждый пациент направляется на онкоконсилиум. Именно на этом этапе выбираются тактика и методы лечения.

В центре представлены все виды эндоскопических, ультразвуковых исследований, компьютерная и магнитно-резонансная томографии, рентгенографические исследования, в том числе маммография, патоморфологические исследования, функциональная диагностика, лабораторные исследования. Для тех, кому необходимо проведение противоопухолевой терапии, на базе ЦАОП открыт дневной стационар на 10 коек.