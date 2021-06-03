РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. Начальник территориального управления «Малаховка - Красково» администрации городского округа Люберцы Ольга Байкова проведет личный прием жителей поселков 3 и 10 июня, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Малаховке Байкова проведет личный прием 3 июня. Начало в 15:00. В Краскове прием пройдет 10 июня с 15:00.

Жители Малаховки смогут записаться по телефону: 8(495)501-05-22. Запись на прием для жителей Краскова откроется с 7 июня по телефону: 8(495)501-55-90.