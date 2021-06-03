РИАМО - 3 июн. С запуска навигации 24 апреля Северный речной вокзал Москвы принял более 60 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

По словам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петра Бирюкова, за это время отмечено около 1,5 тыс. подходов прогулочных и круизных судов. В зоне ответственности Северного речного вокзала находятся 17 причалов, 11 из которых предназначены для швартовки круизного флота, а остальные - для стоянки прогулочных судов.

«В рамках масштабного преображения Северного речного вокзала специалисты комплекса городского хозяйства полностью перестроили все причалы, их инженерию и павильоны досмотра», - сказал Петр Бирюков.

Заммэра отметил, что в кратчайшие сроки провели сложнейшие работы по углублению и укреплению дна, капитальный ремонт подпорной стенки причалов и лестничных сходов, прокладку кабельной канализации, трубопровода водоснабжения судов.

Обновленные причалы могут одновременно принять 34 корабля: 19 крупных лайнеров и 15 прогулочных судов.

За безопасность движения по реке отвечают дежурные диспетчерской ГБУ «Гормост». По их указаниям корабли расставляют по местам стоянки с учетом их технических характеристик, осадки и глубины причалов, отшвартовывают и своевременно отправляют.

Бирюков подчеркнул, что в рамках реконструкции причалов сделали подключение судов на стоянке к электропитанию, поэтому пришвартованные корабли дизельные двигатели не используют. Одновременно получать электричество могут 24 судна.

Также налажена система берегового водоснабжения. Корабли заправляют питьевой водой для пассажиров на время поездки. Работают десять заправочных точек с гидрантами.

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