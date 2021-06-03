РИАМО - 3 июн. В выходные в Москве и области ожидается теплая погода с переменной облачностью, осадков не прогнозируют, температура воздуха прогреется до плюс 25 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Дневная температура плюс 22-24 градуса в субботу. И на пару градусов выше может быть в воскресенье», - рассказала Позднякова.

По ее словам, ночи также станут теплее. В ночь на субботу в Москве ожидается около плюс 10 градусов и на пару градусов выше будет в воскресенье.

Позднякова также добавила, что на выходных плотный северо-восточный ветер стихнет. Погода будет благоприятной для купания в водоемах и принятия солнечных ванн.

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