РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 июн. Свыше 1,7 тыс. вакансий доступно жителям подмосковного Красногорска для трудоустройства, сообщили в Красногорском управлении соцзащиты населения.

В базе вакансий Московской области на данный момент размещено более 82 тыс. активных вакансий с оплатой труда выше величины прожиточного минимума в регионе. Из них 1764 – в городском округе Красногорск.

Работодателям срочно требуются рабочие строительных специальностей, торговые работники, кассиры, продавцы, кладовщики, мерчендайзеры, менеджеры по продажам, повара, воспитатели, врачи различных специализаций и медсестры, кухонные и подсобные рабочие, уборщики помещений и территорий, слесари, водители.

Все свободные вакансии городского округа размещены на сайте Красногорского ЦЗН в разделе «Гражданам/Подбор работы».

Ознакомиться со всеми вакансиями региона можно на официальном портале Федеральной службы по труду и занятости «Работа в России».