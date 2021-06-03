РИАМО - 3 июн. Цены на квартиры в России выросли в среднем более чем на 13% после кризиса в 2020 году, связанным с пандемией коронавируса, пишет в четверг газета «Известия».

«Цены на жилье в среднем по стране выросли более чем на 13%», — сказала заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) изучило рыночные предложения и скорость накопления россиян на фоне снижения доходов населения, превышающего рост цен. Специалисты пришли к выводу, что теперь среднему человеку, чтоб накопить на квартиру, понадобится девять лет вместо восьми.

Вместе с этим подешевели предложения в нескольких регионах РФ. Например, чтобы купить квартиру в Калмыкии понадобится копить на пять лет меньше, а в Калужской области – на год.

Льготная ипотека, снижение ключевой ставки на два пункта в 2020 году, падение курса рубля и снижение ставок по депозитам вызвали почти ажиотажный рост цен на жилье. На фоне падения экономики, также подорожало само строительство, следовательно, подорожали и квартиры.

Из-за ажиотажного спроса продавцы недвижимости подняли цены. Однако в июле срок действия временных льгот заканчивается. Поэтому эксперты ожидают снижения цен на недвижимость. Скорости накопления на жилье также могут поспособствовать рост объемов строительства и доходов населения.

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