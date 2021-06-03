РИАМО - 3 июн. Забытые страницы в соцсетях могут попасть в руки злоумышленников, а вместе с ними — цифровые данные владельца аккаунта, сообщил специалист по информационной безопасности компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов.

Он напомнил, что сейчас в соцсетях предусмотрена двухфакторная авторизация, которая эффективно защищает аккаунты людей. Но метод не работает, если страницей давно никто не пользовался.

«Странички в социальных сетях, которые владельцы давно оставили без внимания, могут быть «угнаны», а вместе с ними «угнаны» и цифровые личности. Дело в том, что там пароли никто не обновлял, поэтому и «угнать» их проще. Это вопрос кибергигиены», – сказал Седов в эфире радио Sputnik.

Специалист напомнил, что чем больше у человека аккаунтов в соцсетях, тем выше риск «угона» его цифровой личности, а это может обернуться очень неприятными последствиями.

Даже давно забытая страница, которая хозяином длительное время не обновлялась и изначально не имела ничего компрометирующего, может неожиданно всплыть и нанести урон репутации, пояснил эксперт.

Чтобы защитить свою цифровую личность, эксперт рекомендует соблюдать правила кибергигиены и регулярно обновлять пароли во всех соцсетях.