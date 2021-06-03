РИАМО - 3 июн. Градостроительно-земельная комиссия Москвы предоставит два земельных участка на юго-западе города для возведения там физкультурно-оздоровительных комплексов, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Участки предоставят на 6 лет, их площадь – 7,5 га и 0,62 га. Участки расположены на улице Остафьевской и бульваре Дмитрия Донского.

На Остафьевской улице появится наиболее крупный спортивный объект, его площадь составит 11,2 тыс. кв. м, 862 тыс. «квадратов» в нем будет отведено под футбольное поле.

Площадь второго ФОК с бассейном составит более 5,7 тыс. кв. м. Оба участка включены в Адресную инвестиционную программу города Москвы.

Два физкультурно‑оздоровительных комплекса построят на востоке Москвы>>