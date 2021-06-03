РИАМО - 3 июн. Недалеко от станции Крюково Ленинградского направления Октябрьской железной дороги на крыше электрички Москва – Конаково обнаружили смертельно травмированного 18-летнего молодого человека, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

По предварительным данным, молодой человек получил удар током от токоприемника.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Полиция напомнила о необходимости соблюдать правила безопасности на железной дороге.