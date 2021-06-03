РИАМО - 3 июн. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) приняла решение выделить два земельных участка на востоке мегаполиса для возведения спортобъектов, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Участки расположены по адресам: ул. Алтайская, вл. 33; Чечулина, вл. 9-11. Их предоставят сроком на 6 лет. Площадь участков - 0,27 и 0,56 га.

Площадь каждого из объектов составит 3,9 тыс. «квадратов». На одном из участков построят бассейн.

Объекты включены в Адресную инвестиционную программу города Москвы.

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