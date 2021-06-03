РИАМО - 3 июн. Двухэтажный расселенный дом 1920-х годов строения загорелся утром в четверг в Хлебном переулке, д. 24, был спасен один человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Пожарные выясняют, что горит, а также устанавливают площадь пожара. Про помощи автолестницы спасен один человек

Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется.

По данным открытых источников, ранее в этом здании располагался четырехквартирный жилой дом.