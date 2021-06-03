РИАМО - 3 июн. Передача под заселение дома по реновации на 15-й Парковой улице, 27/1, в районе Восточное Измайлово запланирована на третий квартал 2021 года, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, до 2024 года в этом районе планируют начать переселение около 1,5 тыс. человек.

Новостройку ввели в эксплуатацию весной этого года. Здание построено по индивидуальному проекту. Его общая площадь составляет свыше 7 тыс. «квадратов».

В доме расположены 140 квартир, из них 28 однокомнатные, 84 и 28 - двухкомнатные и трехкомнатные соответственно.

В Восточном административном округе города Москвы в программу реновации включены 1062 дома, в которых проживает более 200 тысяч жителей.

Для волнового переселения жителей по программе реновации в ВАО подобрано 88 стартовых площадок мощностью более 1,7 млн кв. м.