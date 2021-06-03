РИАМО - 3 июн. В 2021 году в Зеленограде введут в эксплуатацию спортивный комплекс с бассейном, уже завершили монтаж металлических ферм над бассейном, в скором времени начнут монтаж фасадных конструкций и устройство футбольного поля, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«В Зеленограде в районе Старое Крюково, мкр. 9, возле площади Колумба идет строительство спортивного комплекса с бассейном для спортивной школы №112 «Спутник» Москомспорта», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В комплексе можно будет круглогодично заниматься спортом, проводить районные соревнования. В составе объекта будут физкультурно-оздоровительный комплекс, футбольное поле, дорожки для легкой атлетики, сектор для прыжков.

В здании будут три этажа с подвалом и техподпольем. На подземном этаже будут технические помещения, на первом этаже – вестибюль, гардероб, помещения охраны, медблок, буфет, универсальный спортзал для баскетбола, волейбола, гандбола, художественной гимнастики с трибунами, раздевалки и душевые, административные и другие вспомогательные помещения.

На втором этаже будут бассейн, раздевалки, зал сухого плавания, венткамеры, административные и вспомогательные помещения. На третьем этаже также будут административные помещения и подсобки.

На территории спорткомплекса будут гараж для уборочной техники и парковка на 18 мест.

Загрутдинов отметил, что рядом со спорткомплексом находятся Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи, спортшкола №112.