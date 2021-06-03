РИАМО - 3 июн. С 4 по 15 октября пройдет отборочный тур VII Московского чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2021», регистрация откроется 23 августа и продлится до 24 сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В соревнованиях примут участие более двух тысяч москвичей в трех разных возрастных категориях. Турнир пройдет по 81 профессиональной компетенции в разных сферах.

«Чемпионат — это хорошая возможность для людей с инвалидностью сделать первые шаги в профессии и получить работу. Список участников московского чемпионата и профессиональных компетенций, по которым они соревнуются, ежегодно увеличивается», - сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения города Евгений Стружак.

Он добавил, что в этом году будет представлено семь новых направлений.

Отборочный тур московского чемпионата «Абилимпикс-2021» традиционно пройдет на базе столичных колледжей.

На соревнованиях будут присутствовать представители различных компаний, что даст возможность участникам в дальнейшем пройти стажировку и трудоустроиться.

Финал чемпионата пройдет 14 ноября на ВДНХ.