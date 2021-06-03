РИАМО - 3 июн. С 4 по 15 октября пройдет отборочный тур VII Московского чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2021», регистрация откроется 23 августа и продлится до 24 сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В соревнованиях примут участие более двух тысяч москвичей в трех разных возрастных категориях. Турнир пройдет по 81 профессиональной компетенции в разных сферах.
Он добавил, что в этом году будет представлено семь новых направлений.
Отборочный тур московского чемпионата «Абилимпикс-2021» традиционно пройдет на базе столичных колледжей.
На соревнованиях будут присутствовать представители различных компаний, что даст возможность участникам в дальнейшем пройти стажировку и трудоустроиться.
Финал чемпионата пройдет 14 ноября на ВДНХ.
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