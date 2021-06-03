Первые летние выходные будут довольно насыщенными – горожане и гости столицы смогут сходить на Премию Муз-ТВ 2021 или Esquire Weekend. В театрах Москвы и Подмосковья пройдут спектакли в рамках III Летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского». Тем временем в кино выйдет комедия «Круэлла» и драма «Выбор Фредерика Фитцелла». Об этих и других мероприятиях грядущего уикенда читайте в гиде РИАМО.

КОНЦЕРТЫ

Премия Муз-ТВ 2021

Где: спортивный комплекс «Мегаспорт», г. Москва, Ходынский бульвар, д. 3

Когда: 4 июня в 19:00

Стоимость: от 3000 рублей

В пятницу в Москве в 18-й раз состоится ежегодная премия в области популярной музыки «Муз-ТВ 2021. Начало света». Впервые будут определены победители за два года – 2019 и 2020. Ведущие мероприятия: Ксения Собчак, Дмитрий Нагиев, Александр Ревва и Настя Ивлеева. Билеты еще в продаже на «Яндекс.Афише».

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Esquire Weekend

страница Esquire Weekend 2019 в соцсети Facebook

Где: Арт-кластер «Хлебозавод», г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 1

Когда: 5 июня в 12:00

Стоимость: 2500 рублей

В субботу в столице в четвертый раз пройдет Esquire Weekend. Пространство фестиваля будет выглядеть в виде рубрик журнала: «Письмо редактора», «Гардероб», «Герои» и так далее. В 2021 году хедлайнерами станут Диана Арбенина и «Ночные снайперы», Владимир Пресняков, «Иванушки International», Mika Vino, Lovanda, Sirotkin и Zoloto. Билеты можно приобрести онлайн.

Gayazov$ Brother$

pixabay

Где: Adrenaline Stadium, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, к. 17

Когда: 4 июня в 20:00

Стоимость: от 1500 рублей

В пятницу на сцену зала Adrenaline Stadium выйдет группа Gayazov$ Brother$. Они исполнят свои хиты – «Я, ты и море», «До встречи на танцполе» и многие другие. Билеты на танцпол от 1500 рублей еще можно купить по ссылке.

Шансон или хард‑рок: какая ты музыка?>>

Премия «Шансон года — 2020/21»

Где: КЗ «Крокус Сити Холл», Московская область, г. Красногорск, Международная ул., д. 20

Когда: 5 июня в 19:00

Стоимость: от 2000 рублей

В субботу в «Крокус Сити Холле» состоится юбилейная церемония вручения премии «Шансон года – 2020/21» за особые достижения в области авторской песни. Примечательно, что лучших артистов года и лучшие песни объявляют слушатели радио «Шансон». Билеты можно купить на сайте концертной площадки.

СПЕКТАКЛИ

«Из пустоты. Восемь поэтов»

Где: Театр им. Ермоловой, г. Москва, Тверская ул., д. 5/6

Когда: 5 июня в 19:00

Стоимость: от 200 рублей

В субботу у зрителей будет уникальная возможность услышать великую поэзию и прозу русского зарубежья в исполнении Олега Меньшикова, Владимира Андреева и других артистов. Билеты можно купить на сайте театра.

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«Пушкин»

Где: Губернский театр, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 121

Когда: 6 июня в 18:00

Стоимость: от 2500 рублей

В воскресенье в Губернском театре покажут спектакль «Пушкин» с Сергеем Безруковым в главной роли и Анной Снаткиной в роли Натали. Зрителям представят особый взгляд на жизнь и судьбу поэта. По словам режиссера спектакля Сергея Безрукова, для него было важно показать не бронзовый памятник и классика русской литературы из школьной программы, а живого человека, со своими страстями, тем самым приблизив Пушкина к зрителю. Действие охватывает большой период жизни поэта – от ссылки в Михайловское в 1825 году до трагической дуэли в 1837-м. Билеты можно купить на сайте театра.

ФЕСТИВАЛИ

«Фабрика Станиславского»

фото предоставлено организаторами

Где: театры Москвы и Московской области

Когда: со 2 по 10 июня

Стоимость: от 350 рублей

III Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» открылся 2 июня. В нем участвуют театральные коллективы из семи российских регионов. В конкурсной программе, в частности, спектакли «В сапоге у бабки играл фокстрот» театра-студии «Грань» из Новокуйбышевска, «Русский роман» новосибирского театра «Глобус», «Чайка» Тверского ТЮЗа, «Фауст» Рязанского областного театра драмы, «Гроза» Ивановского областного драмтеатра и другие.

Основной площадкой фестиваля будет Московский Губернский театр, также показы пройдут в Театре им. Вахтангова, Московском театре «Сфера» в саду «Эрмитаж», а также в подмосковном Королеве (ЦДК им. Калинина, ул. Терешковой, 1), Жуковском (театр «Стрела», ул. Кирова, 3) и Ногинске (Московский областной театр драмы и комедии, ул. 3-го Интернационала, 65А) . Узнать полное расписание спектаклей и купить билеты можно на сайте фестиваля.

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Иммерсивный фестиваль электронной музыки Mars

Где: клуб Mutabor, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 32

Когда: с 5 по 7 июня

Стоимость: 1500 рублей

В субботу в Москве откроется первый иммерсивный фестиваль электронной музыки Mars. На мероприятии посетители погрузятся в постиндустриальный антиутопичный мир будущего на Марсе, где царит упадок человеческой культуры. Билеты можно купить на сайте организаторов.

Гонка Героев «Urban Митино»

Где: Москва, ландшафтный парк «Митино»

Когда: 5 июня

Стоимость: от 3000 рублей

В субботу в Москве состоится Гонка Героев Urban Митино. Это будет не просто забег, а, как отмечают организаторы, настоящая проверка на прочность. В настоящее время маршрут на согласовании. Принять участие может любой желающий, выбрав подходящий для себя формат. Подробности – на сайте.

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Международный день настольных игр

Где: Москва и Московская область

Когда: 5 и 6 июня

Стоимость: бесплатно

В честь Международного дня настольных игр сети магазинов Hobby Games и «Мосигра» устроят грандиозный праздник. В предстоящие субботу и воскресенье в Москве и Московской области будут организованы бесплатные игротеки для всех желающих. Ознакомиться с адресами, где пройдут мероприятия, можно по ссылке.

ВЫСТАВКИ

«Световые машины»

Где: Мультимедиа Арт Музей, г. Москва, ул. Остоженка, д. 16

Когда: со 2 июня по 10 июля

Стоимость: взрослый билет – 500 рублей, льготный – 250 рублей, детский – 50 рублей

В среду в Мультимедиа Арт Музее открылась выставка Коки Рамишвили «Световые машины». Эта серия фотографий посвящена, в том числе, движению и восприятию света. Узнать подробности и купить билеты можно на сайте организаторов.

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«Говорящие предметы»

Георгиева Ольга

Где: Музей Москвы, г. Москва, Зубовский бул., д. 2, стр. 1

Когда: с 1 по 6 июня

Стоимость: бесплатно

В честь Дня защиты детей благотворительная организация «Детские деревни SOS» запустила федеральную кампанию «Говорящие предметы». Дети часто молчат о пережитом домашнем насилии, а на выставке предметы будут говорить за них. Попасть на выставку можно до 6 июня. Вход свободный. Подробности можно узнать на сайте музея.

КИНОПРЕМЬЕРЫ

Комедия «Круэлла»

На этой неделе на российских экранах появится комедия «Круэлла» с Эммой Стоун в главной роли. Картина является приквелом к фильмам «101 далматинец» и «102 далматинца». Зрителям покажут историю одаренной мошенницы по имени Эстелла, которая решает сделать себе имя в мире моды. Однажды на нее обращает внимание высокомерная баронесса фон Хельман.

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Драма «Выбор Фредерика Фитцелла»

В российский прокат также выходит триллер, драма Кристофера МакБрайда «Выбор Фредерика Фитцелла». По сюжету герой оказывается во вневременном пространстве своего прошлого и будущего. Там ему придется сделать непростой выбор. В главных ролях: Дилан О’Брайен, Майка Монро, Аманда Бругел и другие.