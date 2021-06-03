РИАМО - 3 июн. Более 170 мероприятий прошло на площадках, арендованных москвичами с помощью сервиса «Вместе с культурой». Сервис заработал на mos.ru в феврале этого года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«За время работы сервиса на арендованных площадках состоялось более 170 разных мероприятий, а в ближайший месяц пройдет еще 20», — сказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Он напомнил, что сервис «Вместе с культурой» помогает жителям города найти удобное место для организации персональных мероприятий. С начала февраля пользователи подали более 60 заявок на аренду творческих лабораторий, концертных залов, лекториев и залов для занятий.

Кроме того, 50 заявок поступило на аренду помещений в библиотеках Северного и Зеленоградского округов. Особо популярны у москвичей библиотеки Центрального административного округа.

Для того, чтобы забронировать площадку, надо перейти к услуге «Аренда городских пространств», выбрать помещение из списка доступных. После этого необходимо заполнить сведения о заявителях.

Максимальный срок рассмотрения заявки — четыре календарных дня. Арендовать площадку можно не менее, чем на час.