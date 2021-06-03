РИАМО - 3 июн. Сервис «Работа.ру» составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий, которые предлагают соискателям в Москве, в их число вошли помощники по хозяйству и дизайнеры-консультанты, сообщает RT.

Аналитики изучили свыше 30 тыс. вакансий и выяснили, что одну из самых высоких зарплат предлагают заместителю руководителя сети салонов красоты. За эту должность готовы платить до 300 тыс. рублей в месяц.

Зарплату до 280 тыс. рублей могут получить помощники по хозяйству в загородном доме. Им также предоставят жилье.

До 250 тыс. рублей обещают платить дизайнеру-консультанту. Такую же зарплату предлагают технику-керамисту в стоматологии.

Ситуация на рынке труда в Москве стабилизировалась практически по всем параметрам, число безработных, зарегистрированных в службе занятости, уменьшилось с начала 2021 года на 45,8%.

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