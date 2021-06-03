РИАМО - 3 июн. В столичных парках продолжаются занятия в рамках проекта «Спортивные выходные», в субботу и воскресенье состоятся занятия по йоге и стретчингу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Комплексы упражнений направлены на растяжку мышц, сухожилий и связок. Занятия не только способствуют поддержанию хорошей физической формы, но и помогают восстановить и сохранить осанку, снижают напряжение, повышают эластичность и тонус мышц.

Занятия абсолютно бесплатные, для участия необходимо зарегистрироваться на сайте sportsweekend.ru.

В субботу и воскресенье в 10:00 пройдут занятия по йоге в парке искусств «Музеон», парке имени 850-летия Москвы, парках «Сокольники», «Ходынское поле», «Фили», «Таганский», «Митино», «Южное Бутово», «Измайловский», «Лианозовский», «Перовский», «Печатники», а также в музее-заповеднике «Коломенское», парке Олимпийской Деревни и на ВДНХ.

Кроме того, в 12:00 состоится тренировка по воркауту. В 14:00 москвичей приглашают на стретчинг и dance mix.

Как бесплатно проверить здоровье в парках Москвы в 2021 году>>