РИАМО - 3 июн. Полицейские задержали ранее судимого жителя Подольска, который разгромил топором магазин, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник в вечернее время вошел в помещение магазина, расположенного на ул. Мраморной, и, угрожая ножом продавцу, потребовал отдать ему алкогольную продукцию. Работнику торговой точки удалось скрыться через запасной выход», — сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что дебошир раскидал товар, разбил бутылки. Потом он нашел топор, выбил стекла входной двери, повредил оборудование для розлива пивных напитков, кассовый аппарат. Помимо этого, дебошир бесплатно раздавал алкоголь всем, кто заходил в магазин.

Полицейские задержали мужчину, изъяли у него нож и топор. Мужчина рассказал, что продавец в магазине оскорбил его.

Возбуждено уголовное дело. Дебошира арестовали.